Formazioni Napoli-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Buongiorno, Mazzocchi, Osimhen, Raspadori, Dallinga e Orsolini

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Bologna: chi gioca titolare e chi va in panchina al 'Maradona'.

La batosta rimediata a Verona all'esordio, obbliga già il Napoli a non poter sbagliare.

Contro il Bologna, in uno dei due posticipi serali della domenica validi per la seconda giornata di Serie A (l'altro è Roma-Empoli), la squadra di Antonio Conte debutterà in questo campionato al 'Maradona' tra fantasmi della scorsa stagione da scacciare e un mercato che - dopo aver portato in dote Neres e Lukaku - dovrà completare l'organico azzurro a disposizione del tecnico salentino.

Esame importante anche per i ragazzi di Vincenzo Italiano, attesi da un'annata impegnativa con tanto di missione in Champions e che nello scorso weekend sono stati fermati sul pari al 'Dall'Ara' dall'Udinese.

Chi gioca titolare in Napoli-Bologna? Le formazioni delle due squadre e le ultime sulle scelte per il match delle 20:45 a Fuorigrotta.