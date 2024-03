Formazioni Napoli-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Kvaratskhelia, Raspadori, Koopmeiners e De Ketelaere

Napoli e Atalanta si sfidano per un pezzo d'Europa: tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Calzona e Gasperini.

Riecco la Serie A. Dopo la sosta, torna il campionato. E ad aprire la trentesima giornata è una sfida non banale: Napoli-Atalanta, una di fronte all'altra nell'anticipo del Maradona in programma a mezzogiorno e mezzo.

Il Napoli ha 45 punti in classifica, l'Atalanta 47 ma anche una partita in meno. Entrambe sognano di tornare a ridosso del Bologna, quarto e al momento - sempre che il lotto delle qualificate non si allarghi alla quinta - ultima squadra certa di andare in Champions League.

La gara d'andata tra Atalanta e Napoli, giocata al Gewiss Stadium di Bergamo, si è conclusa 2-1 a favore dei partenopei. Era la gara d'esordio di Walter Mazzarri, appena subentrato a Rudi Garcia.

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulle formazioni di Napoli-Atalanta, con le scelte di Francesco Calzona e Gian Piero Gasperini.