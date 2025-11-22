Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lang NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Anguissa, Elmas, Beukema, Politano, Lang, Lookman e Scamacca

Le ultime sulle formazioni di Napoli-Atalanta: chi gioca titolare e chi va in panchina al Maradona nell'anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A.

Pubblicità

I brutti passi falsi compiuti a ridosso della sosta, obbligano Napoli e Atalanta a rialzarsi.

Il Maradona riapre i battenti per l'anticipo serale della dodicesima giornata di Serie A, con azzurri e Dea chiamati a scacciare i fantasmi della crisi. Se l'uragano Conte si è abbattuto sugli azzurri dopo il ko di Bologna, in casa orobica la sconfitta interna col Sassuolo ha prodotto l'esonero di Juric e l'arrivo in panchina di Palladino: insomma, per entrambe il momento è decisamente da migliorare.

Chi gioca titolare Napoli-Atalanta? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.

  • FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI

    NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.

    • Pubblicità

  • FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Lookman. All. Palladino.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CANALE TV E DIRETTA STREAMING DI NAPOLI-ATALANTA

    Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), nonché visibile in tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

    Napoli-Atalanta, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili, su NOW e su Sky Go.

  • NAPOLI-ATALANTA: ARBITRO E VAR

    Di Bello arbitro di Napoli-Atalanta, Rapuano quarto uomo, Di Paolo al VAR, Gariglio AVAR.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Napoli crest
Napoli
NAP
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN