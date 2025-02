Formazioni Monza-Verona: chi gioca oggi e le ultime su Daniel Maldini, Castrovilli, Pessina, Urbanski, Caprari e Tengstedt

Un Monza con l'acqua alla gola ospita un Verona pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere: le scelte di Bocchetti e Zanetti.

Un altro scontro diretto, un'altra sfida salvezza da brividi. Il sabato di Serie A si apre con la gara tra il Monza e il Verona, ovvero la formazione fanalino di coda del campionato contro la terzultima in compagnia del Parma.

Il Monza non ha avuto la scossa sperata dopo l'arrivo in panchina di Salvatore Bocchetti - ex della partita - al posto di Alessandro Nesta: ha vinto solo una partita, contro la Fiorentina, perdendo le altre quattro. Sta meglio il Verona, reduce dall'1-1 nel derby contro il Venezia: la formazione di Paolo Zanetti può staccare in classifica il Parma, battuto in casa dal Lecce nell'anticipo del venerdì.

C'è curiosità anche per capire chi dei nuovi acquisti di un Monza in profondo cambiamento scenderà subito in campo: i brianzoli hanno aggiunto alla loro rosa Palacios e Castrovilli.

Ecco dunque le formazioni di Bocchetti e Zanetti per la sfida di oggi: si gioca allo U-Power Stadium con calcio d'inizio alle 15.