Formazioni Monza-Milan, chi gioca oggi e le ultime su Leao, Okafor, Maldini, Mota, Terracciano, Pavlovic e Tomori

Derby lombardo tra Monza e Milan, di fronte per l'undicesima giornata di Serie A. I rossoneri arrivano da una sconfitta, i padroni di casa idem.

Quando il Milan sembra aver trovato la quadra, il sogno svanisce. I tifosi rossoneri sono nuovamente delusi dai risultati del Diavolo dopo un solo successo nelle ultime cinque partite e il k.o del turno infrasettimanale contro l'Atalanta.

Derby lombardo che vde il Milan come grande favorito a pochi giorni dalla nuova spedizione in territorio europeo per sfidare il Real a Madrid in una delle assolute classich del calcio europeo.

Il Milan è consapevole che quest'anno, probabilmente più delle ultime stagioni, sarà difficile non solo raggiungere lo Scudetto, ma bensì anche per uno dei posti che valgono la Champions: insomma, zero errori.