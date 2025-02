Formazioni Monza-Lecce e Udinese-Empoli: chi gioca titolare e le ultime su Caprari, Ganvoula, Krstovic, Pierotti, Ekkelenkamp, Lucca, Kouamé e Colombo

Nel pomeriggio della domenica va in scena una duplice sfida in ottica salvezza: in campo Monza-Lecce e Udinese-Empoli.

Doppio appuntamento nel pomeriggio della domenica della 25esima giornata di Serie A: alle ore 15:00 si sfidano Monza-Lecce all'U-Power Stadium e Udinese-Empoli al Bluenergy Stadium. Sulla panchina dei brianzoli torna a sedere Alessandro Nesta, il quale avrà il compito di provare a riaprire la lotta salvezza: sarà fondamentale questa sfida contro i salentini di Marco Giampaolo. In Friuli, invece, i bianconeri di Kosta Runjaić viaggiano nella zona centrale della classifica, ma sanno di non potersi accontentare: gli uomini di Roberto D'Aversa hanno bisogno dei tre punti per allontanare la terz'ultima posizione. L'articolo prosegue qui sotto