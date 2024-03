Formazioni Monza-Cagliari, Salernitana-Lecce e Udinese-Torino: chi gioca titolare e le ultime sui tre anticipi del sabato

Monza-Cagliari, Salernitana-Lecce e Udinese-Torino anticipi del sabato della 29ª giornata di Serie A: le formazioni titolari, chi gioca e chi no.

Sabato di Serie A ricco di partite, quello valido della 29ª giornata. Oltre a Frosinone-Lazio delle 20:45, in programma altri tre anticipi: Monza-Cagliari, Salernitana-Lecce e Udinese-Torino.

Si parte alle 15, con i due match che vedranno affrontarsi rispettivamente brianzoli e sardi all'U-Power Stadium e friulani e granata al Bluenergy Stadium con sogni europei e corsa salvezza ad incrociarsi.

La squadra di Palladino, col colpaccio di Marassi, si è confermata tra le note più liete di questo campionato e punta a non fermare la propria scalata verso un posto nelle Coppe che avrebbe del clamoroso. Quella di Ranieri, invece, si è rimessa in piena carreggiata grazie ai successi contro Empoli e Salernitana risalendo una classifica che stava diventando drammatica.

Esattamente ciò che è successo all'Udinese, reduce dal blitz in casa della Lazio (che ha provocato le dimissioni di Maurizio Sarri) che ha ridato morale e ossigeno ai bianconeri; il Toro, dal canto suo, ha colto un punto altrettanto pesante e prestigioso sul campo del Napoli ed è rimasto in scia delle concorrenti per la zona Europa.

Alle 18, infine, toccherà a Salernitana e Lecce: momenti difficilissimi per entrambe, coi granata sull'orlo della Serie B ed i salentini reduci dal cambio in panchina Gotti-D'Aversa e dalle tensioni post Verona che hanno causato l'esonero dell'ex centrocampista.

Chi gioca titolare in Monza-Cagliari, Salernitana-Lecce e Udinese-Torino? Le ultime sulle formazioni dei tre anticipi del sabato.