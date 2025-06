Formazioni Monterrey-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Luis Henrique, Barella, Sucic e Lautaro Martinez

Il debutto dell'Inter al Mondiale per Club sarà contro il Monterrey: le scelte di Inzaghi per la prima dei nerazzurri.

L'Inter sarà la prima delle due squadre italiane a scendere in campo al Mondiale per Club; i nerazzurri ripartono poco più di due settimane dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il PSG e per farlo sfideranno il Monterrey.

Il match contro la squadra messicana è in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì, con il calcio d'inizio fissato alle ore 03:00 mentre nell'altra partita del girone si affrontano il River Plate e l'Urawa Reds.

Oltre ad essere l'esordio dei nerazzurri nella competizione, sarà anche il debutto di Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. Ecco le scelte del nuovo allenatore dell'Inter che vuole partire con il piede giusto e mettere in discesa la strada al Mondiale per Club.