Formazioni Milan-Salernitana: chi gioca titolare e le ultime su Giroud, Leao, Mirante, Florenzi e Candreva

Le ultime sulle formazioni di Milan-Salernitana: chi gioca titolare e chi va in panchina nell'anticipo di San Siro.

Passerella d'addio per Stefano Pioli, che in Milan-Salernitana (così come Olivier Giroud, promesso sposo del Los Angeles FC) vivrà la sua ultima partita da allenatore dei rossoneri.

Il Diavolo e il tecnico parmense, come annunciato venerdì dal club, a fine stagione si separeranno: ecco perché, contro i granata già retrocessi, Pioli saluterà San Siro e si congederà con un secondo posto e chiuderà un'annata rivelatasi al di sotto delle aspettative.

Chi gioca titolare in Milan-Salernitana? Le ultime sulle formazioni dell'anticipo serale del sabato della 38ª giornata di Serie A.