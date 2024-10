AC Milan vs SSC Napoli

A San Siro i rossoneri ospitano gli azzurri di Conte nel match valido per la 10ª giornata di Serie A: fuori Leao, tornano Kvaratskhelia e Politano.

Dopo lo spettacolo offerto da Inter e Juventus, con un pirotecnico 4-4 nel Derby d’Italia, le luci di San Siro si raccendono a poco più di 48 ore per un altro big match, nell’unico turno infrasettimanale di questo campionato.

La capolista Napoli, guidata da Antonio Conte, è di scena in casa del Milan in quello che è stato il suo derby quando era seduto sulla panchina dell’Inter.

I partenopei cercano la prima fuga della stagione in testa alla classifica e vogliono proseguire ilt end positivo dopo il successo contro il Lecce.

Dall’altra parte il Milan, che deve rinunciare agli squalificati Theo Hernandez e Reijnders, torna in campo dopo il rinvio della sfida del Dall’Ara contro il Bologna, arrivato in seguito al successo in Champions League sul Club Bruges.