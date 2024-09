Formazioni Milan-Liverpool: chi gioca titolare e le ultime su Calabria, Morata, Abraham e Chiesa

Il Milan debutta nella nuova Champions League contro il Liverpool: le scelte di Fonseca e Slot per la prima gara.

Dopo aver trovato la prima vittoria in campionato, il Milan di Fonseca debutta in Champions League e sulla sua strada trova subito il Liverpool.

I Reds in estate hanno cambiato pochissimo in campo ma molto in panchina, con la fine dell'era Klopp e l'arrivo di Arne Slot al suo posto.

L'inizio di stagione del Liverpool era stato positivo fino al ko nell'ultimo turno di Premier League contro il Nottingham Forest.

Tanti i precedenti tra le due squadre, tra cui le storiche finali di Istanbul ed Atene con una vittoria per parte.

Ma chi gioca titolare Milan-Liverpool di Champions League? Le scelte di Fonseca e Slot.