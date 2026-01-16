Pubblicità
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Milan-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Nkunku, Pavlovic, Camarda, Stulic e Banda

Milan e Lecce si sfidano al Meazza nel posticipo domenicale della ventunesima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco.

Milan e Lecce si ritrovano una di fronte all'altra nella terza sfida stagionale proposta dai calendari nelle varie competizioni: la seconda in campionato, dopo la gara d'andata e quella giocata in Coppa Italia.

Cinque mesi fa il Milan si imponeva per 2-0 al Via del Mare nella sfida valida per la seconda giornata del girone d'andata. E poi faceva il bis alla fine di settembre, in Coppa Italia, superando il Lecce per 3-0 e approdando agli ottavi di finale della competizione.

Stavolta Milan-Lecce si gioca per la ventunesima giornata di Serie A, in posticipo domenicale. I rossoneri sono reduci dal colpo di Como nel recupero, i salentini hanno perso in casa contro il Parma e poi anche contro l'Inter, rimanendo quartultimi.

Chi gioca Milan-Lecce? Le scelte di formazione dei due allenatori, Massimiliano Allegri da una parte e Eusebio Di Francesco dall'altra.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Pulisic può tornare titolare dopo la panchina di Como e prendere il posto di Nkunku, riformando dunque la coppia d'attacco con Leao. Pavlovic ancora out dopo aver saltato il recupero contro i lariani per infortunio: gioca De Winter sul centro-sinistra della retroguardia. In mezzo al campo solito ballottaggio tra Fofana e Loftus-Cheek con il francese avanti. Spera in una maglia anche Jashari.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    Di Francesco ritrova Banda e Ramadani dopo le rispettive squalifiche, ma perde per lo stesso motivo Danilo Veiga (dentro Kouassi) ed è sempre senza Gaspar, alla seconda giornata su tre di stop. Out l'ex Camarda, in fase di recupero da un problema a una spalla. Verso la panchina l'altro ex Sottil, Pierotti titolare.

    LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

  • INDISPONIBILI MILAN

    INFORTUNATI

    • Gimenez
    • Pavlovic

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI LECCE

    INFORTUNATI

    • Berisha
    • Camarda
    • Fruchtl
    • Pierret

    SQUALIFICATI

    • Gaspar
    • Veiga
