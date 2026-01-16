Probabili formazioni Milan-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Nkunku, Pavlovic, Camarda, Stulic e Banda

Milan e Lecce si ritrovano una di fronte all'altra nella terza sfida stagionale proposta dai calendari nelle varie competizioni: la seconda in campionato, dopo la gara d'andata e quella giocata in Coppa Italia.

Cinque mesi fa il Milan si imponeva per 2-0 al Via del Mare nella sfida valida per la seconda giornata del girone d'andata. E poi faceva il bis alla fine di settembre, in Coppa Italia, superando il Lecce per 3-0 e approdando agli ottavi di finale della competizione.

Stavolta Milan-Lecce si gioca per la ventunesima giornata di Serie A, in posticipo domenicale. I rossoneri sono reduci dal colpo di Como nel recupero, i salentini hanno perso in casa contro il Parma e poi anche contro l'Inter, rimanendo quartultimi.

Chi gioca Milan-Lecce? Le scelte di formazione dei due allenatori, Massimiliano Allegri da una parte e Eusebio Di Francesco dall'altra.