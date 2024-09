AC Milan vs Lecce

Rossoneri alla ricerca della terza vittoria consecutiva in campionato e del primo posto momentaneo: le scelte di Paulo Fonseca e Luca Gotti.

Dopo la vittoria last minute nel derby e quella di una settimana prima contro il Venezia, il Milan cerca la terza vittoria del suo campionato per provare ad agganciare il Torino in vetta alla classifica.

L'avversaria è il Lecce, reduce da un avvio abbastanza complicato e dall'eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo.

Ben definite le scelte di Fonseca, che ha un solo dubbio per quel che riguarda l'attacco. Gotti fa i conti tra infortunati e squalificati.