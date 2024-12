Formazioni Milan-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Theo Hernandez, Leao, Morata, Jimenez, Liberali, Calabria e Balotelli

I rossoneri scendono in campo per dimenticare le polemiche e rilanciarsi in campionato dopo il ko di Bergamo: chi gioca a San Siro.

Festa con tensione. Il Milan affronta il Genoa, celebra i 125 anni di vita ma lo fa con sulle spalle diversi motivi di tensione: da una vetta di nuovo lontana dopo il ko contro l'Atalanta alla sfuriata di Paulo Fonseca post vittoria contro la Stella Rossa in Champions League. Di fronte c'è un Genoa che nelle ultime partite ha iniziato a macinare punti: i rossoblù non hanno perso nelle ultime cinque uscite di campionato, nelle quali hanno collezionato due vittorie e tre pareggi, uscendo dalla zona retrocessione. In panchina c'è Patrick Vieira, un ex semi-dimenticato: giocò nel Milan da giovanissimo. Il Milan non avrà a disposizione diversi elementi per infortunio, soprattutto in attacco: certe le assenze di Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata, infortunatisi contro Atalanta e Stella Rossa. L'articolo prosegue qui sotto Come giocheranno Milan e Genoa nel posticipo domenicale delle 20.45? Le ultime sulle scelte di Fonseca e Vieira.