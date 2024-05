Formazioni ufficiali Milan-Cagliari: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Theo Hernandez, Tomori e Lapadula

Le ultime sulle formazioni di Milan-Cagliari: chi gioca titolare e chi va in panchina nell'anticipo del sabato sera a San Siro.

Il Milan, in un finale di stagione caratterizzato dalla forte delusione per i traguardi non raggiunti e da un totoallenatore che vede Stefano Pioli al passo d'addio, nell'anticipo serale del sabato valido per la 36ª giornata di Serie A ospita il Cagliari.

Se il Diavolo è chiamato a sigillare il secondo posto, i sardi si trovano impelagati in una corsa salvezza che rischia di rivelarsi thrilling fino all'ultimo atto di questo campionato e per questo a caccia di punti pesanti.

Chi gioca titolare Milan-Cagliari? Le ultime sulle formazioni titolari di Pioli e Ranieri: si gioca alle ore 20:45.