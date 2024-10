Formazioni Liverpool-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Odgaard, Castro, Chiesa e Salah

Liverpool vs Bologna

Dopo il pareggio al debutto, esame europeo per il Bologna sul campo del Liverpool: le scelte di Italiano contro i Reds.

Al debutto in Champions League è arrivato un pareggio in casa contro lo Shakhtar, ora per il Bologna arriva una delle partite più attese.

La squadra di Italiano infatti vola ad Anfield per affrontare il Liverpool di Slot, che attualmente guida la classifica in Premier League.

Valutando storia e rendimento attuale non dovrebbe esserci partita, eppure il Bologna ha tutta l'intenzione di rendere la vita difficile ai Reds che non sono impenetrabili ma nella prima gara hanno travolto il Milan a 'San Siro'.

Di seguito le scelte di Slot e Italiano per Liverpool-Bologna.