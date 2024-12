Formazioni Lecce-Lazio: le ultime su Castellanos, Dia, Pedro, Noslin, Rebic, Tete Morente e Dorgu

Lecce vs Lazio

I biancocelesti volano al Via del Mare per provare a riscattare lo 0-6 contro l'Inter: le formazioni di Giampaolo e dell'ex Baroni.

Il tremendo 0-6 casalingo incassato dall'Inter non è ancora stato dimenticato, ma la Lazio ha l'obbligo di ripartire a Lecce: questo è l'obiettivo degli uomini dell'ex Marco Baroni, reduci da due sconfitte nelle ultime tre giornate.

Se i biancocelesti continuano a stazionare nelle zone alte della classifica nonostante il capitombolo di lunedì scorso, il Lecce di Marco Giampaolo si è rialzato dopo l'arrivo del nuovo allenatore: grazie al 2-1 nello scontro diretto sul Monza i salentini sono fuori dalla zona retrocessione.

Chi gioca Lecce-Lazio, gara del Via del Mare che si disputerà in anticipo in serata con calcio d'inizio alle 20.45! Le scelte di formazione di Giampaolo e Baroni.