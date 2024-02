Formazioni Lecce-Fiorentina: chi gioca e le ultime su Banda, Nico Gonzalez, Belotti e Beltran

Lecce e Fiorentina aprono la ventitreesima giornata di Serie A: gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di D'Aversa e Italiano.

Chiuso il calciomercato invernale, è tempo di rituffarsi sulla Serie A: il massimo campionato italiano riapre i battenti e dà il via alla ventitreesima giornata con Lecce-Fiorentina, anticipo del Via del Mare in programma questa sera alle 20.45.

DAZN O SKY: DOVE VEDERE LECCE-FIORENTINA IN TV E STREAMING

Il Lecce di Roberto D'Aversa, bella sorpresa della prima parte del torneo, è in un pessimo momento di forma: ha racimolato appena un punto nelle ultime cinque giornate ed è reduce da tre sconfitte di fila, l'ultima domenica scorsa in casa del Genoa. La classifica, ora pericolante, è la logica conseguenza.

Non sta benissimo nemmeno la Fiorentina, che nel 2024 non ha ancora vinto e ha perso il quarto posto. La formazione di Vincenzo Italiano, vincendo a Lecce, tornerebbe momentaneamente in zona Champions League, sorpassando l'Atalanta.

Ma come scenderanno in campo Lecce e Fiorentina nel primo anticipo della ventitreesima giornata di Serie A? Tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di D'Aversa e Italiano.