Formazioni Lazio-Roma: chi gioca titolare il derby e le ultime su Castellanos, Nuno Tavares, Mandas, Provedel, Pellegrini e Hummels

Le formazioni del derby: chi gioca titolare Lazio-Roma e chi va in panchina, le ultime sulle scelte di Baroni e Ranieri.

Un derby che vale l'Europa.

Lazio e Roma si contendono 3 punti pesantissimi nella rincorsa alla zona Champions, coi biancocelesti chiamati ad azzerare il passo falso col Bodo Glimt e rituffarsi in un campionato che li vede in lizza per terzo e quarto posto. Lo stesso vale per i giallorossi, reduci dal pari con la Juve che ha allungato la serie positiva super della squadra di Ranieri.

Chi gioca titolare Lazio-Roma? Chi va in panchina? Le formazioni del derby: all'Olimpico calcio d'inizio alle 20:45.