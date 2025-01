Lazio e Real Sociedad a confronto nella penutima giornata della League Phase di Europa League: le scelte di formazione dei tecnici Baroni e Alguacil.

Lazio praticamente certa dei playoff, a buonissimo punto per centrare gli ottavi diretti: situazione serena per i biancocelesti in Europa League, dove sfideranno la temibile Real Sociedad.

Sedici i punti all'attivo per i ragazzi di Baroni, sei in più rispetto ai baschi che hanno faticato maggiormente perdendo a sorpresa contro Anderlecht in casa e Viktoria Plzen in trasferta.

Di seguito tutte le scelte di formazione dei tecnici di Lazio e Real Sociedad.