Formazioni Lazio-Milan di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Mandas, Nuno Tavares, Guendouzi, Castellanos, De Winter, Loftus-Cheek, Pulisic e Nkunku

Le formazioni di Lazio-Milan, sfida in programma all'Olimpico di Roma e valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026: chi gioca titolare e chi va in panchina.

Lazio e Milan di nuovo di fronte. Dopo la sfida di campionato, decisa dal goal di Leao, biancocelesti e rossoneri si affrontano negli ottavi di finale di Coppa Italia.

La sfida dell’Olimpico mette in palio il posto agli ottavi di finale, dove la vincente sfiderà uno tra Bologna e Parma. 

Sarri e Allegri sono intenzionati a fare diversi cambi in vista dei vari impegni ravvicinati con alcune rotazioni in vari reparti.

Chi gioca titolare Lazio-Milan di Coppa Italia? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni dell'Olimpico.

  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Possibili cambi per Maurizio Sarri, che valuta rotazioni in ogni reparto. Mandas prende il posto di Provedel tra i pali, mentre uno tra Patric e Provstgaard si piazza in difesa. Nuno Tavares è pronto a riprendersi il posto a sinistra, mentre Dele-Bashiru può far rifiatare Guendouzi. In avanti Castellanos può tornare dal 1’: con lui Zaccagni e uno tra Isaksen, Pedro e Noslin.

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

  • PROBABILE FORMAZIONE MILAN

    Pulisic corre verso il recupero e potrebbe essere convocati, ma sedersi inizialmente in panchina. Allegri ha provato Loftus-Cheek al fianco di Leao. Chance dall’inizio anche per De Winter, Ricci ed Estupinan.

    MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao. All. Allegri.

  • LAZIO-MILAN DI COPPA ITALIA: DATA E ORARIO

    Lazio-Milan di Coppa Italia si gioca giovedì 4 dicembre 2025, con calcio d'inizio alle ore 21:00.

  • DOVE VEDERE LAZIO-MILAN DI COPPA ITALIA: CANALE TV E STREAMING

    Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv su Italia Uno e visibile in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sport Mediaset.

