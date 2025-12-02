Formazioni Lazio-Milan di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Mandas, Nuno Tavares, Guendouzi, Castellanos, De Winter, Loftus-Cheek, Pulisic e Nkunku

Lazio e Milan di nuovo di fronte. Dopo la sfida di campionato, decisa dal goal di Leao, biancocelesti e rossoneri si affrontano negli ottavi di finale di Coppa Italia.
La sfida dell’Olimpico mette in palio il posto agli ottavi di finale, dove la vincente sfiderà uno tra Bologna e Parma.
Sarri e Allegri sono intenzionati a fare diversi cambi in vista dei vari impegni ravvicinati con alcune rotazioni in vari reparti.
Chi gioca titolare Lazio-Milan di Coppa Italia? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni dell'Olimpico.