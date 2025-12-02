Formazioni Lazio-Milan di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su Mandas, Nuno Tavares, Guendouzi, Castellanos, De Winter, Loftus-Cheek, Pulisic e Nkunku

Possibili cambi per Maurizio Sarri, che valuta rotazioni in ogni reparto. Mandas prende il posto di Provedel tra i pali, mentre uno tra Patric e Provstgaard si piazza in difesa. Nuno Tavares è pronto a riprendersi il posto a sinistra, mentre Dele-Bashiru può far rifiatare Guendouzi. In avanti Castellanos può tornare dal 1’: con lui Zaccagni e uno tra Isaksen, Pedro e Noslin.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.