Formazioni Lazio-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Leao, Theo Hernandez, Chukwueze, Okafor, Isaksen e Castellanos

Lazio vs AC Milan

Le formazioni di Lazio-Milan e le ultime su chi gioca titolare e chi va in panchina: le scelte di Baroni e Fonseca.

Un punto in due giornate e possibili scelte forti.

Paulo Fonseca, per Lazio-Milan, si appresta a sorprendere ancora: all'Olimpico, per uno dei due anticipi serali del sabato della terza giornata di Serie A (l'altro è Napoli-Parma), il tecnico portoghese potrebbe lasciare fuori dai titolari sia Rafael Leao che Theo Hernandez.

Un'ipotesi dettata dalla voglia di provare a dare una scossa all'avvio di stagione sbiadito del Diavolo, che contro i biancocelesti ha l'obbligo di non sbagliare più. Lo stesso diktat riecheggia però tra le mura di Formello, dove il ko di Udine va azzerato al più presto per rimettere la squadra di Baroni in carreggiata.

Chi gioca in Lazio-Milan? Le ultime sulle formazioni del match in programma stasera alle ore 20:45.