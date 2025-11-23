Formazioni ufficiali Lazio-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Castellanos, Nuno Tavares, Cancellieri, Stulic, Camarda e Banda

Lazio e Lecce si ritrovano una di fronte all'altra dopo la sosta per le nazionali: entrambe sperano di migliorare la rispettiva classifica, nonostante gli obiettivi societari già dall'inizio della stagione siano chiaramente diversi.

La Lazio ha chiuso male prima della sosta, perdendo per 2-0 in posticipo in casa dell'Inter; poco meglio ha fatto il Lecce, che però non è andato oltre lo 0-0 casalingo nello scontro diretto contro il Verona.

Come scenderanno in campo Lazio e Lecce nella gara dell'Olimpico, in programma domenica 23 novembre alle 18? Le scelte di formazione di Maurizio Sarri ed Eusebio Di Francesco.