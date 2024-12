Formazioni Lazio-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Noslin, Pedro, Dia, Lautaro Martinez, Thuram, Taremi, Correa, Romagnoli e Zielinski

La sedicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo di lusso dell'Olimpico: le scelte di Marco Baroni e dell'ex Simone Inzaghi.

La Juventus ha pareggiato, il Milan ha pareggiato, la Fiorentina ha perso. Delle prime in classifica, nel weekend hanno vinto soltanto l'Atalanta e il Napoli. E questa, per Lazio e Inter, è un'ottima notizia.

La formazione biancoceleste e quella nerazzurra si sfidano all'Olimpico nel posticipo della sedicesima giornata di Serie A per rilanciare le proprie ambizioni: la squadra di Baroni vuole confermarsi sorpresa del campionato, quella dell'ex Inzaghi accorciare le distanze dall'Atalanta capolista.

Sia la Lazio che l'Inter arrivano da un impegno infrasettimanale in terra europea, concluso però con esiti opposti: una ha vinto per 3-1 sul campo dell'Ajax in Europa League, l'altra ha perso per 1-0 in casa del Bayer Leverkusen in Champions League.

Ma quali sono i ventidue che giocheranno Lazio-Inter dall'inizio? Le scelte di formazione di Fonseca e Inzaghi.