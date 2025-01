Formazioni Lazio-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Dia, Zaccagni, Gudmundsson e Colpani

Lazio e Fiorentina si affrontano all’Olimpico nel 22° turno di campionato: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che nel ventiduesimo turno di campionato vedrà protagoniste Lazio e Fiorentina.

Se infatti la compagine biancoceleste si è messa alle spalle un periodo delicato tornando a proporre grandi prestazioni e a vincere prima contro il Verona (3-0 esterno in campionato) e poi con la Real Sociedad (3-1 interno in Europa League), quella gigliata sembra essere incappata in una crisi dalla quale non riesce più ad uscire.

La Fiorentina non vince infatti in campionato dallo scorso 8 dicembre (ultima delle otto vittorie consecutive) e da allora nel torneo ha messo in cascina appena due punti in sei partite.

Una gara, quella che si disputerà all’Olimpico, che può dunque rappresentare un bivio importante per le due squadre: i capitolini puntano a restare aggrappati alle zone altissime di classifica, mentre i toscani cercano una svolta.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Lazio-Fiorentina.