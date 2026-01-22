Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Anguissa e Lukaku

Conte ha sempre gli uomini contati, ancor più dopo gli infortuni che hanno tolto di mezzo Rrahmani e Politano: Beukema torna dal primo minuto in difesa, Di Lorenzo si alza a centrocampo, Gutierrez - titolare a Copenhagen - va in panchina. Confermato tra le linee il giovane Vergara, mentre Anguissa spera al massimo di andare in panchina. Sempre out invece Neres: straordinari per Elmas e Hojlund, da capire se Lukaku tornerà in campo almeno per qualche minuto.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte