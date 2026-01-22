Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Anguissa e Lukaku

Di nuovo Juventus contro Napoli. Un mese e mezzo circa dopo la gara d'andata, le formazioni dei grandi ex Luciano Spalletti e Antonio Conte si ritrovano nuovamente una di fronte all'altra in uno dei due big match della ventiduesima giornata assieme a Roma-Milan.
La Juventus arriva dal passo falso di Cagliari, ma anche dal successo contro il Benfica che le ha permesso quantomeno di raggiungere i playoff di Champions League; il Napoli in Europa ha steccato pareggiando in 11 contro 10 col Copenhagen, ma in precedenza si era rialzato in campionato battendo il Sassuolo.
Chi gioca Juventus-Napoli, gara in programma domenica 25 gennaio all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle 18? Le scelte di formazione di Spalletti e Conte.