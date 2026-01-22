Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Neres NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Juventus-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su David, Openda, Conceiçao, Koopmeiners, Neres, Anguissa e Lukaku

Juventus e Napoli si sfidano in uno dei due big match del ventiduesimo turno di Serie A assieme a Roma-Milan: le scelte di formazione di Luciano Spalletti e Antonio Conte.

Pubblicità

Di nuovo Juventus contro Napoli. Un mese e mezzo circa dopo la gara d'andata, le formazioni dei grandi ex Luciano Spalletti e Antonio Conte si ritrovano nuovamente una di fronte all'altra in uno dei due big match della ventiduesima giornata assieme a Roma-Milan.

La Juventus arriva dal passo falso di Cagliari, ma anche dal successo contro il Benfica che le ha permesso quantomeno di raggiungere i playoff di Champions League; il Napoli in Europa ha steccato pareggiando in 11 contro 10 col Copenhagen, ma in precedenza si era rialzato in campionato battendo il Sassuolo.

Chi gioca Juventus-Napoli, gara in programma domenica 25 gennaio all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle 18? Le scelte di formazione di Spalletti e Conte.

  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Spalletti conferma David in attacco, mentre Conceiçao, tornato nel secondo tempo della sfida contro il Benfica, può riprendersi una maglia da titolare: il sacrificato potrebbe essere Miretti più di McKennie, ormai intoccabile. Koopmeiners in panchina, Di Gregorio torna dall'inizio anche in campionato.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

    Conte ha sempre gli uomini contati, ancor più dopo gli infortuni che hanno tolto di mezzo Rrahmani e Politano: Beukema torna dal primo minuto in difesa, Di Lorenzo si alza a centrocampo, Gutierrez - titolare a Copenhagen - va in panchina. Confermato tra le linee il giovane Vergara, mentre Anguissa spera al massimo di andare in panchina. Sempre out invece Neres: straordinari per Elmas e Hojlund, da capire se Lukaku tornerà in campo almeno per qualche minuto.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    INFORTUNATI

    • Nessuno

    SQUALIFICATI

    • Milik
    • Rugani
    • Vlahovic

  • INDISPONIBILI NAPOLI

    INFORTUNATI

    • Anguissa
    • De Bruyne
    • Gilmour
    • Meret
    • Neres
    • Politano
    • Rrahmani

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Napoli crest
Napoli
NAP
0