Formazioni Juventus-Monza: chi gioca titolare e le ultime su Perin, Milik, Yildiz, Fagioli, Vlahovic e Di Gregorio

Juventus e Monza si sfidano questo pomeriggio, fischio d’inizio alle ore 18, all’Allianz Stadium di Torino per la 38ª e ultima giornata di campionato.

90 minuti per chiudere al meglio la stagione, prima di iniziare a pensare al futuro.

Juventus e Monza si sfidano questo pomeriggio, fischio d’inizio alle ore 18, all’Allianza Stadium di Torino per la 38ª e ultima giornata di campionato.

Con la qualificazione in Champions League già in tasca, la squadra allenata da Paolo Montero ha come obiettivo quello di scavalcare il Bologna e chiudere il campionato al terzo posto. Per farlo, dopo il ko della squadra allenata da Thiago Motta contro il Genoa, dovrà ottenere almeno un punto contro il Monza.

La formazione da Palladino ha ormai poco da chiedere a una classifica che la vede al dodicesimo posto a quota 45 punti, ma vuole chiudere con un risultato positivo la stagione dopo le ultime due sconfitte consecutive in campionato.

Chi giocherà titolare in Juventus-Monza? Le ultime sulle formazioni di Montero e Palladino.