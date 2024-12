Formazioni Juventus-Manchester City: chi gioca titolare e le ultime su Cambiaso, Danilo, Yildiz, De Bruyne e Haaland

Juventus vs Manchester City

La Juventus all'esame Manchester City nella sesta giornata di Champions League: le formazioni di Thiago Motta e Guardiola.

Esame per due all'Allianz Stadium dove stasera scendono in campo Juventus e Manchester City per la sesta giornata di Champions League.

I bianconeri devono guarire dalla pareggite ma si trovano di fronte un avversario ferito e reduce da una sola vittoria nelle ultime nove partite ufficiali.

Entrambe le squadre sono attualmente appaiate con otto punti in classifica, dunque ancora in piena corsa per la qualificazione agli ottavi.

Ma chi gioca titolare Juventus-Manchester City di Champions League? Le scelte di Thiago Motta e Guardiola.