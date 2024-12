Formazioni Juventus-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Nico Gonzalez, Koopmeiners, McKennie, Cambiaso, Beltran, Gudmundsson e Sottil

Juventus vs Fiorentina

Le ultime sulle formazioni di Juventus-Fiorentina: chi gioca e chi va in panchina all'Allianz Stadium.

Per la Juventus, l'appuntamento domenicale della diciottesima giornata di Serie A contro la Fiorentina, rappresenta un esame da non sbagliare.

Madama chiamata a cogliere l'intera posta in palio per restare agganciata al treno delle prime e ributtarsi nel mischione al pari dei viola, che - seppur reduci da 2 ko consecutivi in campionato - si sono presi un posto al sole grazie ad un primo scorcio di stagione super.

Chi gioca titolare in Juventus-Fiorentina? Le ultime sulle formazioni: all'Allianz Stadium calcio d'inizio alle ore 18.