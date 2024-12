Formazioni Juventus-Bologna: chi gioca titolare e le ultime su Vlahovic, Yildiz, Fagioli, Orsolini, Iling-Junior e Castro

Juventus vs Bologna

La Juventus deve tornare alla vittoria, ma il Bologna vive un grande momento: le scelte di Thiago Motta e Italiano per l'anticipo.

Obbligo tre punti per la Juventus che affronta il Bologna in casa nell'anticipo della quindicesima giornata.

I bianconeri, dopo il deludente pareggio di Lecce, non possono perdere ulteriore terreno in classifica ma affrontano un avversario in grande forma.

La squadra felsinea infatti ha vinto quattro delle ultime cinque partite giocate in campionato, perdendo solo contro la Lazio ma in inferiorità numerica.

Chi gioca titolare Juventus-Bologna? Le scelte di formazione di Thiago Motta e Vincenzo Italiano.