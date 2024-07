Formazioni Italia-Ucraina Under 19: chi gioca titolare e le ultime su Camarda, Zeroli e Pafundi

L'Italia Under 19, già qualificata alle semifinali del torneo, affronta l'Ucraine nell'ultima partita del girone A: turnover per Corradi.

Conquistate le semifinali di Euro Under 19 con due vittorie su due, l'Italia di Corradi chiude il girone A affrontando l'Ucraina. Un match ininfluente in termini di primo posto o qualificazione al turno successivo, ma comunque importante per provare nuove soluzioni in vista della fase ad eliminazione diretta.

Turnover dunque per Corradi, che dovrebbe proporre diversi nuovi giocatori rispetto ai titolari scesi in campo nelle partite contro Norvegia e Irlanda del Nord, fondamentali per costruire l'accesso alle semifinali dell'Europeo Under 19.

Campione in carica del torneo, visto il successo di Malta 2023, l'Italia di Corradi è a due partite dal laurearsi nuovamente regina del torneo Under 19. Prima della semifinale e dell'eventuale finalissima, però, di scena a Larne - Irlanda del Nord - la sfida contro l'Ucraina.