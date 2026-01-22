Pubblicità
Probabili formazioni Inter-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito, Bonny, Nzola, Durosinmi e Tramoni

Inter e Pisa aprono la ventiduesima giornata di Serie A con l'anticipo del venerdì sera: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Alberto Gilardino.

A San Siro va in scena una sfida tra nerazzurre. Nell'anticipo del venerdì, l'Inter e il Pisa si sfidano dando ufficialmente il via alla ventiduesima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno.

Inter capolista davanti al Milan e grande favorita per la conquista dello Scudetto, perso a maggio di un anno fa dopo il lungo testa a testa contro il Napoli; il Pisa neopromosso è invece ultimo in compagnia del Verona, ma nel turno precedente ha fermato l'Atalanta sull'1-1.

Come scenderanno in campo Inter e Pisa nella sfida di venerdì 23 gennaio, gara che si giocherà al Meazza a partire dalle 20.45? Le scelte di formazione di Cristian Chivu e Alberto Gilardino.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Chivu può operare un corposo turnover, considerati i tre giorni di distanza da Inter-Arsenal e come la gara di mercoledì prossimo contro il Borussia Dortmund sia diventata decisiva per gli ottavi diretti: dentro dunque Carlos Augusto in difesa, Frattesi in mezzo al campo, Bonny come partner di Lautaro Martinez. Sperano anche Pio Esposito e Thuram. Sucic può essere confermato dopo il goal contro i Gunners. Sempre out Calhanoglu.

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu

  • PROBABILE FORMAZIONE PISA

    Nel Pisa può essere titolare Durosinmi, a segno contro l'Atalanta: il nuovo arrivato se la gioca con Meister per completare l'attacco con Tramoni e Moreo. Sempre out invece Nzola, fuori dai piani di Gilardino e del club e destinato a un rapido addio. In difesa torna Caracciolo, assente contro la Dea causa squalifica.

    PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Durosinmi. All. Gilardino

  • INDISPONIBILI INTER

    INFORTUNATI

    • Calhanoglu
    • Di Gennaro
    • Dumfries

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI PISA

    INFORTUNATI

    • Albiol
    • Cuadrado
    • Denoon
    • Lusuardi
    • Stengs
    • Vural

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
