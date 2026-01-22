Probabili formazioni Inter-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Pio Esposito, Bonny, Nzola, Durosinmi e Tramoni

A San Siro va in scena una sfida tra nerazzurre. Nell'anticipo del venerdì, l'Inter e il Pisa si sfidano dando ufficialmente il via alla ventiduesima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno.

Inter capolista davanti al Milan e grande favorita per la conquista dello Scudetto, perso a maggio di un anno fa dopo il lungo testa a testa contro il Napoli; il Pisa neopromosso è invece ultimo in compagnia del Verona, ma nel turno precedente ha fermato l'Atalanta sull'1-1.

Come scenderanno in campo Inter e Pisa nella sfida di venerdì 23 gennaio, gara che si giocherà al Meazza a partire dalle 20.45? Le scelte di formazione di Cristian Chivu e Alberto Gilardino.