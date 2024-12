Formazioni Inter-Parma, chi gioca oggi e le ultime su Lautaro, Acerbi, Dumfries, Darmian, Mihaila e Cancellieri

Comincia il 14esimo turno di Serie A con l'anticipo tra Inter e Parma: la squadra di Inzaghi cerca di avvicinare la vetta occupata dal Napoli.

Reduce dalla partita rinviata per il problema occorso a Bove, l'Inter torna in campo a San Siro per affrontare il Parma di Pecchia. Per la squadra milanese, che recupererà la gara contro la Fiorentina solamente nel 2025, un match importante per provare ad avvicinare la vetta occupata dall'ex Conte.

Di fronte un Parma che ha ottenuto i tre punti nell'ultima gara e proverà a sorpresa a fare la voce grossa a San Siro, dopo aver dimostrato di potersela giocare tranquillamente con tutte: alle 18:30 un incontro tra gialloblù e Inter che non viene disputato dal 2023 e in particolare dalla Coppa Italia.

L'Inter scende in campo al Meazza come favorita, ma il Parma sa come si vince contro i meneghini: negli ultimi anni, infatti, gli emiliani hanno strappato i tre punti nella tana nerazzurra nel 2018, battendola inoltre al Tardini nel 2014 e due volte nel 2012.