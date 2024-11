Formazioni Inter-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Acerbi, Bastoni, Darmian, Dumfries, Thuram, Politano e Lobotka

Inter vs SSC Napoli

Inter-Napoli incrocio al vertice della dodicesima giornata di Serie A: le ultime sulle formazioni, chi gioca titolare e chi va in panchina.

Chi non vuol parlare di incrocio Scudetto si rassegni: Inter-Napoli si gioca ad altissima quota.

Il big match della dodicesima giornata di Serie A accende San Siro, pronto ad ospitare il confronto al vertice tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Antonio Conte.

Partenopei sconfitti in malo modo dall'Atalanta nell'ultimo turno e bisognosi di ritrovare le certezze costruite con l'approdo in vetta, mentre i nerazzurri hanno battuto con affanno il Venezia ma hanno aumentato la propria dose di entusiasmo avendo la meglio sull'Arsenal in Champions.

Chi gioca titolare in Inter-Napoli? Le ultime sulle formazioni, chi gioca titolare e chi va in panchina: calcio d'inizio alle 20:45.