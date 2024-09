Formazioni Inter-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Lautaro Martinez, Maignan e Morata

Inter vs AC Milan

Inter e Milan si affrontano nel Derby della Madonnina: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Si gioca al Giuseppe Meazza, dove va in scena il Derby della Madonnina, il big match del quinto turno di Serie A.

Inter e Milan si affrontano in una stracittadina alla quale si approcciano con umori molto diversi. Più lanciati i campioni d’Italia che si sono messi alle spalle le scorie del pareggio ottenuto con il Monza, sfoderando un’ottima prestazione in Champions League sul campo del Manchester City (prezioso 0-0).

Sono 8 i punti sin qui messi in classifica dai nerazzurri e sono frutto di due pareggi e dei due successi ottenuti contro Lecce ed Atalanta.

Tre in meno i punti per i rossoneri che, reduci dalla sconfitta patita in Champions contro il Liverpool, potrebbero già essere di fronte al primo vero bivio della loro stagione.

Negli ultimi giorni infatti si è parlato di un Fonseca meno saldo in panchina nonostante il netto 4-0 rifilato al Venezia nell’ultima uscita di campionato e della necessità di cogliere un risultato positivo contro i ‘cugini’ per invertire la rotta.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Inter-Milan.