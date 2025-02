Formazioni Inter-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Lautaro, Arnautovic, Taremi, Calhanoglu, Rovella, Zaccagni e Dia

Via alla terza sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: si affrontano l'Inter di Simone Inzaghi e la Lazio di Marco Baroni.

I quarti di finale di Coppa Italia proseguono: dopo il passaggio del turno di Milan e Bologna, a discapito rispettivamente di Roma e Atalanta, tocca ora a Inter e Lazio.

I nerazzurri si sono già lasciati alle spalle la sconfitta in trasferta contro la Juventus in campionato, vincendo l'ultima in casa contro il Genoa e superando così il Napoli in testa alla classifica.

I biancocelesti, invece, hanno rallentato nuovamente la loro corsa dopo il pareggio a reti inviolate contro il Venezia al 'Penzo'.

Le due squadre ora però pensano alla Coppa, con il passaggio del turno che si decide in un'unica gara: ad attendere l'esito di questa sfida c'è il Milan di Sergio Conceição.

Le scelte di formazione di Simone Inzaghi e di Marco Baroni in vista della gara in scena a San Siro alle ore 21:00.