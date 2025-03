Le formazioni di Inter-Feyenoord, ritorno degli ottavi di Champions League: chi gioca titolare e chi va in panchina a San Siro.

Secondo incrocio da non sbagliare per l'Inter, chiamata a sfidare il Feyenoord nel ritorno degli ottavi di finale della nuova Champions League.

I nerazzurri, forti del 2-0 conquistato in Olanda mercoledì scorso, hanno i favori del pronostico nettamente dalla propria parte ma per volare ai quarti dovranno ripetersi anche nel round in programma stasera a San Siro alle ore 21.

In caso di qualificazione la squadra di Inzaghi affronterebbe Bayern o Bayer Leverskusen, coi bavaresi in pole per passare il turno in virtù della vittoria per 3-0 ottenuta all'andata all'Allianz Arena.

Chi gioca titolare Inter-Feyenoord? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni.