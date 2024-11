Formazioni Inter-Arsenal: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Taremi, Calhanoglu, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco, Acerbi e Calafiori

Inter vs Arsenal

Notte di stelle a San Siro: l'Inter affronta l'Arsenal per la quarta giornata di Champions League. Le scelte di Simone Inzaghi e Mikel Arteta.

A San Siro la notte è piena di stelle. In attesa del big match Scudetto contro il Napoli, che potrebbe segnare la svolta e il sorpasso al primo posto, l'Inter ospita l'Arsenal nella quarta giornata del girone unico della Champions League.

I nerazzurri sono ripartiti dopo il ko di settembre nel derby contro il Milan, rimasto l'unico stagionale. E anche in Champions League volano: due vittorie e un pareggio, peraltro prestigiosissimo, in casa di un'altra inglese come il Manchester City.

Ottimo anche il cammino dell'Arsenal, che ha gli stessi punti dell'Inter: 7. I Gunners hanno pareggiato contro l'Atalanta e battuto PSG e Shakhtar. Ma in campionato sono crollati: un punto nelle ultime tre partite.

Come si schiereranno le formazioni di Simone Inzaghi e Mikel Arteta? Le scelte dei due allenatori per Inter-Arsenal.