Formazioni Inghilterra-Svizzera: chi gioca titolare e le ultime su Bellingham, Kane, Vargas ed Embolo

Inghilterra e Svizzera si affrontano nei quarti di finale di Euro 2024: tutte le novità di formazione relative al match.

Ha prolungato il suo cammino a Euro 2024 travolgendo l’Italia negli ottavi di finale ed ora, sul suo cammino, trova un’altra finalista di Euro 2020, una delle Nazionali che si è presentata ai blocchi di partenza del torneo come una delle favorite d’obbligo: l’Inghilterra.

La Svizzera torna in campo a Dusseldorf per contendere a Bellingham e compagni uno dei pass a disposizione per le semifinali. Una sfida potenzialmente aperta ad ogni risultato visto che la rappresentativa dei Tre Leoni può sì contare sui favori del pronostico, ma sin qui ha avuto un cammino abbastanza altalenante.

L’Inghilterra, dopo aver vinto il Gruppo C (una vittoria e due pareggi), è riuscita a superare negli ottavi l’ostacolo Slovacchia solo ai supplementari (2-1) e dopo aver trovato la rete del momentaneo 1-1 in pieno recupero.

Una vittoria e due pareggi anche per la Svizzera in un Gruppo A (lo stesso della Germania) che è andata ad un soffio dal vincere, prima di eliminare l’Italia agli ottavi con un convincente 2-0 firmato Freuler e Vargas.

In questa pagina tutte le novità di formazione relative ad Inghilterra-Svizzera.