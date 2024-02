Formazioni Genoa-Udinese, Salernitana-Monza e Sassuolo-Empoli: chi gioca titolare e le ultime sui tre anticipi del sabato

Alle 15 Sassuolo-Empoli, alle 18 Salernitana-Monza, stasera Genoa-Udinese: le ultime sulle formazioni dei tre anticipi della 26ª giornata di Serie A.

Dopo la vittoria del Bologna sul Verona nella gara di venerdì, la 26ª giornata di Serie A prosegue con i tre anticipi del sabato.

In campo nell'ordine Sassuolo-Empoli, Salernitana-Monza e Genoa-Udinese, match che potranno dire molto in chiave salvezza e sulle reali ambizioni europee della squadra di Raffaele Palladino.

L'articolo prosegue qui sotto

Si parte alle ore 15 con l'incrocio del Mapei Stadium, dove l'Empoli di Nicola cerca ulteriori punti per dare continuità al buon momento intrapreso dall'arrivo in panchina del sostituto di Andreazzoli. Di fronte i toscani troveranno un Sassuolo in difficoltà, protagonista di una stagione con molti bassi e pochi alti e ritrovatosi appena al di sopra della zona retrocessione.

Alle 18 il programma degli anticipi prosegue con Salernitana-Monza, ennesima chiamata della disperazione per i granata: l'avvicendamento Inzaghi-Liverani non ha prodotto scosse ma anzi registrato il tracollo di San Siro contro l'Inter, che ha ridotto ulteriormente le chances di restare in A dei campani. Brianzoli reduci invece dal poker da sogno rifilato al Milan, che consente a Pessina e compagni di strizzare l'occhio all'Europa.

Il cerchio delle gare del sabato, infine, verrà chiuso dal match di Marassi tra il Genoa e l'Udinese. Grifone in acque tranquille e chiamato a misurare il proprio livello di maturità nell'ottica di eventuali ambizioni continentali al cospetto degli uomini di Cioffi, di contro impelagati nelle sabbie mobili della bassa classifica.

Chi gioca titolare in Genoa-Udinese, Salernitana-Monza e Sassuolo-Empoli? Le ultime sulle formazioni dei tre anticipi della 26ª giornata di Serie A.