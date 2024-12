Formazioni Genoa-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Leali, Gollini, Miretti, Balotelli, Buongiorno, Juan Jesus, Kvaratskhelia e Neres

Napoli impegnato sul campo del Genoa nell'anticipo di sabato: le formazioni scelte da Patrick Vieira e Antonio Conte.

Il Napoli scende in campo a 'Marassi' sabato pomeriggio per l'anticipo della diciassettesima giornata contro il Genoa.

Una sfida non così scontata, nonostante la distanza in classifica, considerato come la squadra di casa non abbia mai perso da quando Vieira siede sulla panchina del Grifone.

Gli azzurri però devono assolutamente vincere per restare attaccati al treno di testa e sognare lo Scudetto.

Ma chi gioca titolare Genoa-Napoli? Le scelte di Vieira e Conte per l'anticipo.