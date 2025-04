Formazioni Genoa-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Messias, Zanoli, Nuno Tavares, Pedro, Tchaouna e Castellanos

Genoa-Lazio è una delle partite della 33ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Il Genoa per confermare il momento positivo, la Lazio per continuare la rincorsa verso l’Europa. Promette emozioni la sfida in programma quest’oggi al Ferraris valida per la trentatreesima giornata di campionato.

Dopo aver battuto l’Udinese, la formazione allenata da Vieira ha pareggiato contro il Verona nel turno precedente: attualmente i rossoblù si trovano al dodicesimo posto con 39 punti. Una classifica comunque tranquilla.

Due pareggi (l’ultimo nel derby di una settimana fa) e una vittoria per la Lazio nelle ultime tre giornate di campionato: i biancocelesti sono chiamati a vincere per rimanere aggrappate al treno Europa, dopo che le dirette concorrenti hanno tutte vinto. Lazio che si presenta al match da settima in classifica con 56 punti.

Chi gioca titolare in Genoa-Lazio? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.