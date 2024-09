Formazioni Genoa-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Pinamonti, Perin, Di Gregorio, Rouhi, Conceicao e Vlahovic

Genoa-Juventus anticipo del sabato delle 18: le formazioni di Marassi, chi gioca titolare e chi va in panchina.

I disordini avvenuti a margine del derby della Lanterna, comportano la disputa di Genoa-Juventus a porte chiuse.

A Marassi niente pubblico per l'anticipo delle 18 del sabato, valido per la sesta giornata di Serie A, nel quale il Grifone deve ritrovare morale dopo il doppio tonfo di Venezia e in Coppa Italia con la Samp e Madama è chiamata a rimettersi a correre a dispetto dei tre 0-0 consecutivi maturati in campionato.

Chi gioca titolare in Genoa-Juve? Le ultime sulle formazioni e le scelte di Gilardino e Thiago Motta.