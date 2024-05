La 36ª giornata si apre con la sfida tra il Frosinone e l’Inter campione d’Italia, che non vuole altri cali: le scelte di Di Francesco e Inzaghi.

Obiettivi diversi e tre punti in palio allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, dove i padroni di casa cercano la vittoria per continuare a inseguire l’obiettivo salvezza contro un’Inter già campione d’Italia e pronta a spazzare via le critiche e le accuse dopo la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Il Frosinone è vuole proseguire la striscia di gare senza sconfitte, al momento a sei con cinque pareggi e una vittoria, ma è a caccia disperata di punti con sole due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione.

La squadra di Di Francesco è reduce dal pari a reti inviolate nello scontro diretto a Empoli contro gli uomini di Nicola.

Dall’altra parte, l’Inter vuole cancellare la sconfitta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, gara che ha lasciato strascichi con critiche nei confronti dei nerazzurri, che dopo la vittoria aritmetica dello Scudetto hanno effettuato ampio turnover in vista della gara contro gli emiliani di Ballardini, anche loro in piena lotta salvezza.

Ma come scenderanno in campo il Frosinone e l'Inter? Gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi.