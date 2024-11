Formazioni Fiorentina-Verona: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Cataldi, Sottil, Tengstedt, Mosquera e Harroui

La Fiorentina cerca di lasciarsi alle spalle il ko in Conference League, il Verona vuole conferme: le scelte di formazione di Palladino e Zanetti.

Il ko in Conference League, rimediato con una squadra imbottita di seconde linee, è già il passato. La Fiorentina ospita il Verona con l'obiettivo di non interrompere la propria striscia vincente e, al contempo, volare momentaneamente in vetta in attesa di Inter-Napoli.

Di fronte c'è un Verona reduce da una grande impresa: la squadra di Paolo Zanetti ha superato per 3-2 la Roma nella scorsa giornata, uscendo finalmente da un tunnel di sconfitte che sembrava aver messo a rischio la panchina dell'ex allenatore dell'Empoli.

Come si schiereranno Fiorentina e Verona nell'unica partita di Serie A della domenica pomeriggio, in programma alle ore 15? Ecco le scelte di formazione di Palladino e Zanetti.