Formazioni Fiorentina-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Beltran, Sottil, Gudmundsson, Kean e Thauvin

Fiorentina e Udinese primo posticipo del lunedi valido per il 17° turno di Serie A: le scelte di formazione dei due tecnici Palladino e Runjaic.

Archiviata la pratica Conference League con l'approdo diretto agli ottavi di finale conquistato sul campo del Vitoria Guimaraes, per la Fiorentina è tempo di tornare sul palcoscenico della Serie A.

Viola al cospetto dell'Udinese nel 17° turno: friulani reduci dall'eliminazione subita in Coppa Italia per mano dell'Inter, vittoriosa a San Siro per 2-0 nel match disputato giovedì sera e valido per gli ottavi.

Fiorentina e Udinese a confronto nel primo incrocio del lunedì: di seguito le scelte di formazione di Palladino e Runjaic.