Formazioni Fiorentina-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Beltran, Dybala e Pellegrini

Fiorentina vs Roma

La nona giornata di Serie A si chiude al 'Franchi', dove la Fiorentina affronta la Roma: le formazioni di Palladino e Juric.

La nona giornata di Serie A si chiude domenica sera col posticipo serale tra Fiorentina e Roma.

Entrambe le squadre sono reduci dall'impegno europeo: i viola in Conference League dove hanno battuto il San Gallo, mentre i giallorossi hanno superato la Dinamo Kiev in Europa League.

La Fiorentina ha vinto le ultime quattro partite ufficiali e non vuole fermarsi, mentre la Roma non ottiene i tre punti in campionato ormai da un mese.

Ma chi gioca titolare Fiorentina-Roma? Le formazioni di Palladino e Juric.