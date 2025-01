Formazioni Fiorentina-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Kvaratskhelia, Politano, Neres, Spinazzola, Raspadori, Beltran e Sottil

Fiorentina vs SSC Napoli

Le formazioni di Fiorentina-Napoli: chi gioca titolare e chi va in panchina nell'anticipo delle 18 della diciannovesima giornata di Serie A.

Esame a cinque stelle per il Napoli di Antonio Conte, chiamato a misurare le proprie ambizioni Scudetto in casa della Fiorentina.

La diciannovesima giornata di Serie A, tra gli anticipi del sabato, propone l'affascinante incrocio tra viola ed azzurri, che grazie a prime metà di stagione più che positive si ritrovano nelle zone nobili della classifica: partenopei in vetta a braccetto con l'Atalanta, gigliati in piena zona Europa con la Champions nel mirino e reduci dal pari colto in extremis all'Allianz Stadium sul campo della Juve.

Chi gioca titolare in Fiorentina-Napoli? Le ultime sulle formazioni del 'Franchi': calcio d'inizio previsto alle ore 18.