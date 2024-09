Formazioni Fiorentina-Monza: chi gioca titolare e le ultime su De Gea, Gudmundsson, Adli, Cataldi, Gosens, Colpani, Turati e Pizzignacco

La Fiorentina, rivoluzionata sul mercato, ospita il Monza per far decollare un mediocre inizio di stagione: le scelte di Palladino e Nesta.

Rifatta praticamente da capo a piedi, soprattutto a centrocampo, la Fiorentina ospita il Monza per provare a decollare dopo un avvio di stagione estremamente deludente: i viola di Raffaele Palladino, ex della gara assieme ad Andrea Colpani, hanno pareggiato 4 partite su 4, qualificandosi solo grazie ai rigori in Conference League contro gli ungheresi della Puskas Akademia.

Non sta molto meglio il Monza di Alessandro Nesta, che in campionato ha racimolato appena un punto su sei a disposizione: i brianzoli hanno pareggiato 0-0 all'esordio in casa dell'Empoli, quindi si sono fatti sorprendere in casa dal Genoa del cavallo di ritorno Pinamonti, autore dell'unica rete dell'incontro.

Ma quali sono le scelte di Palladino e Nesta nella partita che si giocherà al Franchi alle 18.30, in contemporanea con Genoa-Verona? Tutti gli aggiornamenti sulle formazioni di Fiorentina-Monza.