Formazioni Fiorentina-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Kouamé, Abraham e Morata

Fiorentina vs AC Milan

Punti pesanti in palio al Franchi, dove la Fiorentina ospita il Milan: le novità di formazione del match.

Si chiude all’Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospita il Milan, il quadro delle gare del settimo turno del campionato di Serie A.

Una sfida che mette in palio punti già importanti per due squadre che sin qui in campionato hanno viaggiato a velocità diverse.

I viola infatti, sin qui hanno messo in cascina sette punti, vinto una sola partita (in casa contro la Lazio) e convinto poco dal punto di vista del gioco e della continuità. Un successo consentirebbe loro di avvicinarsi verso le zone che contano e di rilanciarsi con un risultato di prestigio.

Altalenante anche il cammino dei rossoneri che sono reduci dalla sconfitta patita in Champions League con il Bayer Leverkusen, ma anche da tre successi consecutivi in campionato. Grazie alle vittorie conseguite contro Venezia, Inter (2-1 nel Derby della Madonnina) e Lecce (3-0 nell’ultima uscita nel torneo), i meneghini si sono spinti nelle zone nobili ed ora puntano a quel risultato che vorrebbe dire restare nella scia delle primissime della classe.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Milan.